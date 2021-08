Koniec w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na film katastroficzny, w który nim nic nie jest pewne. A pozorny spokój niesie za sobą pasmo niekończących się klęsk. Premierowe seanse filmu „Koniec” od 6 do 19 sierpnia.

Pewnego dnia kraj zostaje zaatakowany przez nieznanego wroga. Niczego niespodziewający się obywatele muszą zacząć walczyć o przetrwanie. Alex mimo grożących mu niebezpieczeństw wyrusza na pomoc swojej ukochanej Annie.

Reżyser: Victor Danell

Obsada: Christoffer Nordenrot, Jasper Barkselius, Pia Halvorsen

Produkcja: Szwecja

Czas: 129 minut

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl