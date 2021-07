Kino Światowid zaprasza na szaloną podróż w filmie „Kosmiczny mecz: Nowa era”. Premierowe pokazy od 16 do 29 lipca

Panie i panowie witajcie na meczu! To szalone połączenie dwóch światów pokazujących, do czego są zdolny rodzice, by znaleźć wspólny język z dzieckiem. LeBron i jego syn Dom zostają uwięzieni w przestrzeni cyfrowej przez sztuczną inteligencję. Sportowiec musi bezpiecznie wrócić z synem do domu, prowadząc Lolę, Bugsa i całą paczkę bohaterów Looney Tunes do zwycięstwa na koszykarskim parkiecie z drużyną cyfrowych mistrzów, stworzonych przez sztuczny umysł. Takiej plejady gwiazd jeszcze nie widzieliście.

Reżyseria:Malcolm D. Lee

Obsada: LeBron James, Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green

Produkcja: USA 2021

Czas: 115 min

Bilety na film można nabyć: online, w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30; w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl