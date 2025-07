 Królestwo Siedmiu Mórz w Kinie Światowid

Ta pełna zwrotów akcji wyprawa udowadnia, jak bardzo liczy się przyjaźń, odwaga oraz współpraca. „Królestwo Siedmiu Mórz” od 11 lipca w Kinie Światowid.

Najlepsi przyjaciele Paluch i Raven pływają na statku pod dowództwem Kapitana Szablozębego, Króla Siedmiu Mórz. Wszystko zmienia się kiedy jeden z członków załogi zostaje porwany przez hrabinę Sybillę. Wszystko to jest jej sprytnym planem pokonania kapitana i przejęcia władzy nad ojczyzną piratów. Raven, kapitan Szablozęby oraz ekscentryczny kucharz zrobią wszystko by popsuć jej szyki i uratować Palucha.

Reżyser: Are Austnes, Yaprak Morali, Rasmus A. Sivertsen

Produkcja: Norwegia 2025

Czas: 77 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.