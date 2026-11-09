La Perra w Kinie Światowid

Subtelny i poruszający dramat psychologiczny o samotności, miłości, odrzuceniu i próbie oswojenia tego, co nieuchwytne. „La Perra” od 13 listopada w Kinie Światowid.

Na odległej, smaganej południowym wiatrem wyspie u wybrzeży chilijskiej Patagonii Silvia wiedzie spokojne życie u boku swojego partnera, utrzymując się ze zbierania alg. Pewnego dnia znajduje porzuconą suczkę i nadaje jej imię Yuri — takie, jakie wybrałaby dla upragnionej córki. Głęboka więź z nieokiełznanym zwierzęciem wypełnia pustkę pozostawioną przez niespełnione pragnienie macierzyństwa. Ich relacja staje się początkiem nieoczekiwanej konfrontacji, w której miłość i czułość ścierają się z gniewem i bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, przed którymi Silvia przez lata próbowała uciec.

Reżyser: Dominga Sotomayor

Produkcja: Chile, Brazylia 2026

Obsada: Manuela Oyarzún, Selton Mello, David Gaete, Paula Dinamarca

Czas: 112 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.