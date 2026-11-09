Lachtara. Tęsknota w Kinie Światowid

Komediodramat w konwencji filmu drogi opowiadający o problemach współczesnej rodziny, rozbitej wskutek różnic kulturowych i migracji. „Lachtara. Tęsknota” od 13 listopada w Kinie Światowid.

Ojciec Grek i jego syn z Polski (pół-Grek), obaj na życiowym zakręcie, spotykają się po latach w Atenach, by po śmierci byłej żony i matki podzielić rodzinne mieszkanie w Wałbrzychu. Choć łączy ich wspólna strata, dzielą ich temperamenty, języki i niewypowiedziane pretensje, które często rozbraja nieoczekiwany humor, ironia i szorstka męska czułość.

Reżyser: Sebastian Chondrokostas

Produkcja: Polska, Grecja 2026

Obsada: Filip Pławiak, Branko Duric, Sarina Farhadi

Czas: 128 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.