Lasse i Maja na tropie

Od 21 do 27 maja Kino Światowid zaprasza na film familijny "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu". Nieustraszona para młodych detektywów znów na tropie. Tym razem poszukują rabusia, który okradł pociąg. Niespodziewanie podejrzanych robi się więcej. Kto i jak zatem ukradł fortunę z pędzącego ekspresu?

Przed Lassem i Mają trudna, kryminalna zagadka. Z więzienia uciekł złodziej skazany za kradzież wielkiej sumy pieniędzy z pędzącego pociągu! Dwójka detektywów włącza się w tropienie mężczyzny, ale nagle znajduje się ktoś, kto twierdzi, że poszukiwany jest niewinny. Lasse i Maja badają tajemniczą sprawę okradzionego pociągu: analizują fakty i zgromadzone dowody. Pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości. Sytuację dodatkowo utrudnia policja, która… zamyka biuro młodych detektywów! Tymczasem zbliża się kolejny transport dużej sumy pieniędzy. Czy rabuś znów się ujawni? Finał sprawy jak zwykle okaże się zaskakujący! Najnowszy film o brawurowych detektywach oparty na serii książek „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa Martina Widmarka.

Reżyseria: Moa Gammel

Obsada: Nils Kendle, Polly Stjärne, Rani Pyne, Alexej Manvelov

Produkcja: Szwecja 2020

Czas: 82 min.

