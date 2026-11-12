LEGO Przygoda na 6. Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid

Pokaz filmu kultowej animacji „LEGO Przygoda” (2014) odbędzie drugiego dnia 6. Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid o godz. 17.30. Przed filmem KONKURS RODZINNY: „Zgadnij film po kadrze”, z atrakcyjnymi nagrodami dla uczestników!

Emmet to zwyczajny ludzik LEGO, który lubi porządek, przestrzega zasad i nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jego spokojne życie zmienia się, gdy przypadkowo zostaje wciągnięty w przygodę, od której zależą losy całego świata LEGO. Wraz z grupą niezwykłych bohaterów musi powstrzymać złowrogiego Lorda Biznesa i udowodnić, że każdy może odegrać ważną rolę.

Za film odpowiadają Phil Lord i Christopher Miller, którzy w kolejnych latach stworzyli również animację „Spider-Man Uniwersum”. W tym roku ponownie spotkali się z widzami za sprawą głośnego „Projektu Hail Mary” z Ryanem Goslingiem w roli głównej. W „LEGO Przygodzie” nie brakuje charakterystycznego humoru, szybkiej akcji i licznych nawiązań do popkultury. Na ekranie pojawiają się między innymi Batman, Superman i Gandalf, a całość została zrealizowana w taki sposób, by przypominała świat zbudowany z prawdziwych klocków LEGO.

Film udowodnił, że historia oparta na popularnych zabawkach może być czymś więcej niż tylko reklamą. „LEGO Przygoda” bawi pomysłowością, żartami i mnóstwem szczegółów, które docenią również starsi widzowie. To także film o wyobraźni i kreatywności, czyli wszystkim tym, co od zawsze sprawiało, że zabawa klockami LEGO nie miała ograniczeń.

„LEGO Przygoda” zagości na ekranie Kina Światowid w ramach 6. Festiwalu Filmów Familijnych już 2 grudnia o 17:30. Będzie to dobra okazja, żeby przekonać się, jak wiele można zbudować z kilku plastikowych klocków i odrobiny wyobraźni.

Bilety dostępne na stronie: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/

Serdecznie zapraszamy!

6. Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.