"Lena i Śnieżek" w Kinie "Światowid"

„Lena i Śnieżek” to niezwykle ciepła opowieść o nieśmiałej nastolatce i przygarniętym przez nią lwiątku. Czy wielka przyjaźń pomoże im stawić czoła zagrożeniom ze strony przemytników zwierząt oraz szkolnych chuliganów? Odpowiedź rozbawi i zachwyci wszystkich widzów. Nie tylko dzieci, ale i dorosłych, którzy w obsadzie filmu szybko rozpoznają znane twarze Roberta Kneppera i Wade’a Williamsa – gwiazd kultowego serialu „Prison Break”. Gramy od 5 do 18 sierpnia.

Para niezdarnych złodziejaszków kradnie białe lwiątko i próbuje dostarczyć je do bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Lena boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy jednak zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje i ich zleceniodawca. Czy Lena zdoła ochronić białego lwa przed grożącym mu niebezpieczeństwem?

Reżyseria: Brian Herzlinger

Produkcja: USA

Obsada: Melissa Collazo, Robert Knepper, Wade Williams Branscombe Richmond

Czas: 90 min

