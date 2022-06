Letnie kino pod chmurką

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji, od 2 lipca do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą wybrane przez Was filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku.

- Kiedy? Każda sobota wakacji. - Gdzie? Dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL. - O której? Po zachodzie słońca. Seanse z tygodnia na tydzień będą zaczynać się kilkanaście minut szybciej, ze względu na krótszy dzień. O konkretnej godzinie będziemy informować na bieżąco. - Za ile? Wstęp wolny. - Co zabrać? Zabierzcie to, co lubicie i co może Wam się przydać: koce, bluzy, przekąski. Widzimy się w najbliższą sobotę, 2 lipca, około godz. 21:45!

Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu