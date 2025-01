Ulubieńcy najmłodszych i nie tylko, bohaterowie ponadczasowej serii animacji z cyklu Looney Tunes czyli Kaczor Daffy i Prosiak Porky debiutują na wielkim ekranie! „Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat” od 31 stycznia w Kinie Światowid.

Kaczor Daffy i Prosiak Porky to bohaterowie jedyni w swoim rodzaju. Nazwanie ich przyjaźni „szorstką” to kurtuazja, bo czasami bywa w tym związku więcej niż burzliwie. Tym razem Daffy i Porky muszą wziąć na barki losy swego miasteczka i całego świata, gdy odkryją, że w pobliskiej fabryce gumy do żucia dzieją się rzeczy mocno podejrzane. Wygląda na to, że prowadząca ją Świnka Petunia padła ofiarą najeźdźcy z kosmosu, który pała dziką namiętnością do popularnego napoju zwanego bubble tea, którego nasza planeta jest ojczyzną. Wredny kosmita postanawia przejąć władzę nad światem, bym móc do woli raczyć się swym ciekłym przysmakiem. Ale niedoczekanie! Dzielny Kaczor i sprytny Prosiak zrobią wszystko, by ocalić ludzkość, swoje miasteczko i Świnkę Petunię. I być może nawet im się uda, o ile wcześniej koszmarnie się nie pokłócą.

Reżyser: Peter Browngardt

Produkcja: USA, Kanada, Wielka Brytania 2024

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.