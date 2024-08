Kino Światowid zaprasza na uroczą, pełną niespodziewanych zwrotów akcji – komedię animowana pt. „Łowcy przygód”. Premierowe seanse już od 15 sierpnia.

lfonso Kichot, 11-letni spadkobierca legendarnego Don Kichota, podobnie jak jego przodek, posiada niezwykłą wyobraźnię. W świecie, w którym inni dostrzegają jedynie wiatraki, Alfonso staje do walki z olbrzymami, by ocalić swoje ukochane miasteczko przed niewidzialnym zagrożeniem. Gdy złowieszcza burza nadciąga nad La Manchę, a podejrzany biznesmen Carrasco kusi mieszkańców propozycjami nie do odrzucenia, Alfonso jako jedyny zauważa ukryte niebezpieczeństwo. Razem z niezłomnym Pancho i odważną Victorią, Alfonso wyrusza na misję, by pokonać potwora odpowiedzialnego za nadciągającą burzę i ocalić ich rodzinną La Manchę.

Reżyseria: Gonzalo Gutiérrez

Produkcja: Argentyna, Niemcy 2024

Czas: 88 min