Magiczne Muzeum w Światowidzie

Od 23 października do 5 listopada Kino Światowid zaprasza na film animowany dla całej rodziny - "Magiczne Muzeum".

Harvie jest inteligentnym chłopcem, którego rozsadza energia. Ma teraz jeden cel — chce ukończyć ostatni poziom gry komputerowej. Kiedy znalazłby się w Galerii Sławnych Graczy, jego ojciec wreszcie byłby z niego dumny. Skończenie gry staje się początkiem prawdziwej przygody, która zabierze chłopca, jego psa i przyjaciółkę Monikę do zapomnianego muzeum starych lalek. Gdy chłopiec przypadkiem uaktywni legendarny magiczny dysk, wszystkie lalki ożyją. A wraz z nimi straszny Władca Marionetek. Kiedy Harvie zda sobie sprawę z tego, jakie złe moce uwolnił, będzie musiał użyć wszystkich swoich umiejętności, by ocalić nie tylko siebie i przyjaciół, ale całe miasto.

Reżyseria: Martin Kotík

Produkcja: Czechy 2017

Czas: 85 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.