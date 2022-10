„Mama Mu wraca do domu” w Kinie "Światowid"

„Mama Mu wraca do domu” to ekranizacja niezwykle popularnej, szwedzkiej serii książek dla dzieci. Pełna optymizmu i uroku historia o przyjaźni i wielkiej wędrówce dla całej rodziny. Seanse w Kinie Światowid już od 7 do 20 października.

Mama Mu to odlotowa krowa, która nigdy się nie nudzi. Zamiast siedzieć na łące, woli próbować nowych rzeczy! Kiedy pewnego dnia na farmę przybywa bocian-obieżyświat, uporządkowane życie wywraca się do góry nogami. Mama Mu, zainspirowana historiami o odległych zakątkach świata, postanawia opuścić zagrodę i wyruszyć w daleką podróż. Wokół jest przecież tyle do zobaczenia! Jej optymizmu nie podziela jednak Pan Wrona, który najchętniej nigdzie by się nie ruszał. Przyjaźń bohaterów zostanie wystawiona na próbę, a Mamę Mu czeka odpowiedź na ważne pytanie: Czym tak naprawdę jest dom i skąd mamy wiedzieć, gdzie jest? Reżyseria: Christian Ryltenius Produkcja: Szwecja 2021 Czas: 63 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid