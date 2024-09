Francusko-włoska komedia, w której aktorka Chiara Mastroianni konfrontuje się z życiem w cieniu dziedzictwa swojego ojca, Marcello Mastroianniego. „Marcello Mio” od 27 września w Kinie Światowid.

Chiara jest aktorką, córką Marcello Mastroianniego i Catherine Deneuve. Pewnego lata, gdy jej świat pogrąża się w chaosie, postanawia zacząć żyć jak jej ojciec. Ubiera się jak on, mówi jak on, oddycha jak on, tak przekonująco, że ludzie wokół zaczynają w to wierzyć i nazywają ją "Marcello". To filmowy hołd dla legendy kina Marcello Mastroianniego w 100. rocznicę urodzin.

Reżyseria: Christophe Honoré

Obsada: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay, Nicole Garcia

Produkcja: Francja 2024

Czas: 120 min