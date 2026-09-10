Marsupilami w Kinie Światowid

Szalona, pełna humoru przygoda, w której w centrum akcji znajduje się prawdziwy psotnik – tajemnicze stworzenie MARSUPILAMI! „Marsupilami” od 11 września w Kinie Światowid.

Podczas rejsu all-inclusive David, Tess i ich synek odkrywają w swoim bagażu uroczego, żółtego stworka w czarne cętki, którego niewyobrażalnie długi ogon i nieposkromiony temperament w mgnieniu oka zamieniają rodzinne wakacje w totalny chaos – zwłaszcza gdy okazuje się, że nowego przyjaciela chłopca próbuje odnaleźć zdecydowanie zbyt wiele osób!

Reżyser: Philippe Lacheau

Produkcja: Belgia, Francja 2025

Obsada: Gérard Jugnot, Didier Bourdon, Paco Boisson, Jamel Elgharbi

Czas: 99 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.