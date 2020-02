"Matthias i Maxime" w Światowidzie

Pokazy w ramach Klubu Wysokich Obcasów pojawią się również i w nowym roku. We wtorek 18 lutego o godz. 18:00 Kino Światowid zaprasza na przedpremierowy seans najnowszego filmu Xaviera Dolana "Matthias i Maxime".

Maxime właśnie wybiera się na dwa lata do Australii. Chce pozostawić za sobą nie tyle Kanadę, co pracę w barze, uczuciowe niespełnienie i nieustanne kłótnie z matką, którą musi się zajmować. Kilka ostatnich tygodni przed wyjazdem spędza z paczką starych przyjaciół: piją piwo, palą papierosy, grają w kalambury, obrażają się i godzą. Dla nieśmiałego Maxime’a, po którego twarzy, niczym łza, spływa czerwone znamię, kumple stanowią namiastkę kochającej i akceptującej rodziny. Jednym z najbliższych przyjaciół chłopaka jest Matthias (Gabriel D’Almeida Fritas), początkujący prawnik zmierzający wprost do kariery i ślubu. Sprecyzowane plany obu chłopaków pokrzyżuje jednak pewna impreza, podczas której zagrają w studenckim filmie, w scenie pocałunku. Spotkają się w niej, ubrane w almodovarowskie błękit i czerwień, tłumione latami uczucia i nieoczekiwanie odkryte pożądanie. Czy bohaterowie odważą się z nimi skonfrontować?

Reżyseria: Xavier Dolan

Obsada: Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Antoine Pilon, Anne Dorval

Produkcja: Kanada 2019

Czas: 119 min