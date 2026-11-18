Między formą a pragnieniem. Prezentujemy pierwszą część obsady „Kosmosu” w reż. Waldemara Śmigasiewicza

26 listopada na scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się premiera jednej z najbardziej intrygujących i wielowarstwowych powieści Witolda Gombrowicza- „Kosmosu” w reżyserii prof. Waldemara Śmigasiewicza.W świecie wykreowanym przez Gombrowicza nic nie jest przypadkowe, a jednocześnie wszystko wymyka się prostym definicjom. Każdy gest, przedmiot czy spojrzenie staje się częścią większej, niepokojącej układanki. Za tym zawiłym labiryntem znaczeń stoją jednak ludzie, bohaterowie uwikłani w obsesje, pragnienia i konwenanse.

Dziś uchylamy rąbka tajemnicy i przedstawiamy pierwszą część obsady spektaklu. Poznajcie troje bohaterów, od których zaczyna się ta niezwykła podróż w głąb ludzkiego umysłu: Lenę, Ludwika, Leona, Ciotkę Kulkę oraz Tola.

Lena – magnetyzm i tajemnica

W twórczości Gombrowicza kobieta nigdy nie jest postacią jednowymiarową. I taka właśnie jest Lena. Młoda, zmysłowa, a zarazem nieuchwytna, stanowi oś erotycznego i emocjonalnego napięcia. Staje się obiektem fascynacji, projekcji i nieustannego podglądania. Lena uosabia to, co reżyser spektaklu określa mianem Gombrowiczowskiej „chorej miłości” - uczucia pełnego niepokoju, niedopowiedzeń i magnetycznej siły, przed którą nie sposób uciec.

Patrycja Bukowczan - są aktorki, które wchodzą na scenę i od razu robi się jaśniej. Patrycja dokładnie taka jest - ciepła, otwarta i z absolutnie zaraźliwym uśmiechem.

Zanim na horyzoncie pojawił się Elbląg, zdążyła skończyć zarządzanie na UJ, Studium Aktorskie Doroty Zięciowskiej i Zbigniewa Kalety oraz wrocławską filię AST w Krakowie (ze świetnymi dyplomami: „Szczęśliwą siódemką” i „Golemem”).

Elbląg pokochał ją od pierwszego wejrzenia - i z wzajemnością. Gra w spektaklach, czyta performatywnie, od dwóch lat prowadzi dorosłą grupę teatralną i lekcje teatralne, a w 2025 roku widzowie nagrodzili ją swoim „Aleksandrem”. Po zejściu ze sceny ma już tylko jedną słabość: psa o imieniu Bowie, na punkcie którego zupełnie straciła głowę.

Ludwik – forma i pozory

Ludwik to z pozoru człowiek ułożony, osadzony w społecznych ramach i konwenansach. Mąż Leny, mężczyzna reprezentujący pewien ustalony porządek. Jednak u Gombrowicza każda perfekcyjna forma kryje w sobie rysę. Pod fasadą normalności kryją się tłumione napięcia, dziwactwa i wewnętrzny niepokój. Ludwik staje się niezwykle ważnym elementem tej psychologicznej układanki - pokazuje, jak krucha jest granica między tym, co pokazujemy światu, a tym, co naprawdę dzieje się w naszym wnętrzu.

Dominik Bloch - zanim wyjdzie na scenę, najpierw musi wszystko dobrze przemyśleć - i bardzo dobrze, bo Dominik jest magistrem filozofii.

Swoją drogę aktorską wydeptał w olsztyńskim Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka (z dyplomami u Zbigniewa Brzozy i Przemysława Wasilkowskiego), by w 2020 roku na stałe zakotwiczyć w elbląskim teatrze. Tu nie tylko gra, ale też pisze sztuki, adaptuje teksty, edukuje i reżyseruje. Spod jego ręki wyszła m.in. opowieść o naszym mieście, czyli „Tożsamość Pana El”. Od 2024 roku prowadzi dorosłą grupę teatralną. Niedawno nabierał też wiatru w żagle w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie jako asystent reżyserki Agaty Dudy-Gracz.

A gdy zamyka książki filozoficzne i schodzi ze sceny, jego świat składa się z trzech prostych przyjemności: dobrej gry komputerowej, kina Larsa von Triera i kawałka tarty dyniowej.

Leon – hedonizm i drobne obsesje

Mąż Ciotki, ojciec Leny, teść Ludwika i właściciel pensjonatu, w którym rozgrywa się akcja utworu, ale przede wszystkim rasowy hedonista. To jedna z kluczowych i najbardziej zagadkowych postaci „Kosmosu”. Leon jest pochłonięty dziwnymi, kompulsywnymi zachowaniami i fiksacjami, uosabiając Gombrowiczowski mechanizm rodzenia się sensu z kompletnego bezsensu. Jego gesty łączą w sobie napięcie erotyczne, niedorzeczność, obsesję formy oraz drwinę z ludzkiej potrzeby porządkowania świata.

Artur Hauke – absolwent wrocławskiej filii krakowskiej PWST zanim w 2011 roku na dobre osadził się w elbląskim Teatrze, zdążył zostawić swój ślad na scenach Częstochowy, Łodzi, Rzeszowa i Sosnowca. Z Szekspirowską „Burzą” (w ramach międzynarodowego projektu STORM) zawędrował nawet do Portugalii i Wielkiej Brytanii, a widzowie znają go też z ekranu – m.in. z filmu „Kret” oraz Teatru Telewizji „Tu się urodziłem”.

Jego sceniczna droga i wierność sztuce przyniosły mu zasłużone laury: odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W Elblągu jest jednym z tych filarów zespołu, na których można oprzeć najtrudniejszy repertuar - bez zbędnego hałasu, za to z klasą i prawdą.

Ciotka Kulka – naiwność w obsesji

Żona Leona, matka Leny, teściowa Ludwika i współwłaścicielka pensjonatu. Dba o gości, pilnuje porządku domowego. Przywiązuje ogromną wagę do posiłków i codziennych rytuałów, przy czym pozwala sobie na komentarze i narzekanie. Jej banalne rozmowy zderzają się z mroczną grą psychologiczną toczącą się między domownikami, co potęguje groteskowy i absurdalny klimat całej opowieści.

Małgorzata Jakubiec-Hauke - niesie w sobie muzykę, nawet gdy na scenie nie pada ani jedna nuta. Nic dziwnego, Małgorzata kończyła słynne gdyńskie Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej, a śpiew od zawsze jest jej drugą naturą.

Zanim na dobre związała się z Elblągiem, swoją teatralną mapę wyrysowała przez całą Polskę: od Gdyni, przez Rzeszów i Sosnowiec, aż po Olsztyn i Toruń. Na każdej z tych scen zostawiła cząstkę swojej wrażliwości i scenicznej prawdy.

Kiedy jednak gasną światła rampy, najchętniej ucieka od zgiełku tam, gdzie szumi woda albo drzewa. Uwielbia długie spacery brzegiem morza, kocha gotować, a gdyby mogła wybrać swoje idealne miejsce na ziemi - bez wahania zamieszkałaby w samym środku lasu.

Tolo – gra z „formą”

Związany z Jadeczką, powszechnie uznawaną za nieatrakcyjną i odpychającą, Tolo całkowicie lekceważy opinię otoczenia. Manifestuje swoje uczucie z przesadną, sztywną godnością, jakby udowadniał światu swoje prawo do tej miłości. Zestawienie jego wyniosłej pozy z groteskową fizycznością partnerki tworzy u Gombrowicza komiczny i niepokojący dysonans.

Jakub Kondrat – jest przedstawicielem tych, którzy nie boją się wielkich wyzwań. Jakub wyszedł z legendarnej łódzkiej Filmówki z przytupem, biorąc na warsztat dyplomowe „Festen” u Remigiusza Brzyka i „Hamleta” Macieja Gorczyńskiego, za którego zgarnął wyróżnienie na 42. Festiwalu Szkół Teatralnych.

W swojej pracy stawia na prawdę, autentyczność i sto procent obecności - bez względu na to, czy stoi na deskach teatru, przed kamerą filmową, telewizyjną, czy przed mikrofonem w studiu dubbingowym.

Inspiruje go dobre kino, a kiedy potrzebuje złapać oddech i przewietrzyć głowę po intensywnych próbach, po prostu wsiada na rower i jedzie przed siebie.

To dopiero początek tej układanki! W Gombrowiczowskim „Kosmosie” każda postać rzuca nowe światło na pozostałe, a pełny obraz wyłania się dopiero wtedy, gdy wszystkie elementy znajdą się na swoim miejscu. Już wkrótce zaprezentujemy drugą część obsady - pozostałych bohaterów, którzy dopełnią ten niezwykły sceniczny świat.

„Kosmos” według Witolda Gombrowicza

Reżyseria i reżyseria świateł: Waldemar Śmigasiewicz

Scenografia: Anna Macugowska

Kostiumy: Adrianna Gołębiewska

Muzyka: Mateusz Śmigasiewicz

Obsada: Bartosz Mikulak, Grzegorz Zinkiewicz, Magdalena Fennig-Rusinowska, Małgorzata Jakubiec-Hauke, Patrycja Bukowczan, Artur Hauke, Dominik Bloch, Marta Masłowska, Mikołaj Ostrowski, Dariusz Siastacz, Jakub Kondrat

Premiera 26 listopada o godz. 19:00 na dużej scenie Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Kolejne spektakle odbędą się 27, 28 i 29 listopada.

Zapraszamy! Bilety dostępne na: https://tse.systembiletowy.pl/