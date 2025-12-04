 "Mikołaj i ekipa" w Kinie Światowid

Oto animowana świąteczna komedia, która rozbawi małych i dużych nie tylko na Mikołajki. „Mikołaj i ekipa” od 5 grudnia w Kinie Światowid.

Święty Mikołaj marzy o ekscytujących przygodach wykraczających daleko poza „zwyczajne” rozdawanie prezentów na latających saniach w wigilijną noc. Pewnego dnia, w wyniku nagłego uderzenia w głowę, wszystko mu się miesza i zaczyna wierzyć, że jest superbohaterem, który musi stawić czoła licznym przygodom. I tak, na cztery dni przed Bożym Narodzeniem nagle znika. W ślad za nim udają się elf Leo i 11-letnia dziewczynka o imieniu Billie, którzy spotykają na swojej drodze nikczemnego właściciela fabryki zabawek. Złoczyńca chce za wszelką cenę skończyć z darmowym rozdawaniem prezentów na Święta i zamierza zniszczyć warsztat Świętego Mikołaja na Biegunie Północnym. Boże Narodzenie jest w wielkim niebezpieczeństwie! Czy Mikołaj zdąży odzyskać pamięć i wspólnie z elfem oraz dziewczynką dadzą radę powstrzymać zabawkowego złoczyńcę? Czasu jest już mało, a Pierwsza Gwiazdka tuż tuż!

Reżyser: Steve Majaury, Andrea Sebastiá

Produkcja: Hiszpania, Kanada 2025

Czas: 90 min

