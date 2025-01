Milczenie Julie w Kinie Światowid

Kino poruszające i precyzyjne, lecz przede wszystkim niezwykle istotne, zadające kluczowe pytania o sens milczenia kobiet w starciu z wyrachowanym oprawcą. „Milczenie Julie” od 10 stycznia w Kinie Światowid.

Julie to świetnie zapowiadająca się młoda tenisistka, która swoim talentem przewyższa o głowę koleżanki z akademii. Gdy nagle w kierunku jej trenera padają oskarżenia o zbyt bliski kontakt z zawodniczkami, ułożony świat Julie zaczyna się rozpadać. Dziewczyna coś wie, ale postanawia milczeć. Nie ona pierwsza, nie ostatnia.

Reżyser: Leonardo Van Dijl

Produkcja: Belgia, Szwecja 2024

Obsada: Tessa Van den Broeck, Grace Biot, Alyssa Lorette, Ruth Becquart, Koen De Bouw, Pierre Gervais, Claire Bodson, Laurent Caron

Czas: 97 min

