Brytyjska komedia romantyczna z polskim akcentem. Historia miłosna, która wciąga i rozgrzewa serce. Liczne zwroty akcji z dozą komedii i dramatu. „Miłość po angielsku” już od piątku 24 marca w Kinie Światowid.

Historia dwójki ludzi - Emily oraz zabawnie uroczego 42 - letniego Polaka Stefana mieszkającego od lat w Londynie. Para zakochała się w sobie 15 lat wcześniej jednak nie od razu pisany był im przysłowiowy „happy ending”. Czy zaskakującym zrządzeniem losu spotkanie po tak wielu latach będzie powodem do rozpalenia ich miłości na nowo? Czy bogatsi o bagaż życiowych doświadczeń dadzą sobie drugą szansę? Co na to wszystko ich najbliżsi?

Piotr Adamczyk u boku brytyjskich gwiazd kina. „Miłość po angielsku” w Kinie Światowid od 24 marca.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl