Minecraft w kinie Światowid

Film oparty jest na grze wideo, w której gracze tworzą awatary, które wykorzystują kostki do tworzenia dowolnego środowiska, jakie mogą sobie wyobrazić w wirtualnym świecie. „Minecraft: Film” od 4 kwietnia w Kinie Światowid.

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników – Garrett „Śmieciarz” Garrison, Henry, Natalie i Dawn – zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Żeby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę w z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem. Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.

Reżyser: Jared Hess

Produkcja: USA, Szwecja 2025

Obsada: Jason Momoa, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Jack Black, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon, Jemaine Clement

Czas: 100 min

