 „Miroirs III. Barka na oceanie” w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na spotkania w czerwcu. Pierwsze z nich już w tym tygodniu, w czwartek o 19. Ale to nie koniec niespodzianek!

11 czerwca o 19 będzie okazja, żeby obejrzeć najnowszy film Christiana Petzolda („Undine”, „Czerwone niebo”) pt. „Miroirs III. Barka na oceanie”. To subtelna, a zarazem pełna opowieść o Laurze, pianistce z Berlina, która traci chłopaka w wypadku samochodowym. Sama wychodzi bez szwanku. Wstrząśnięta i zdezorientowana bohaterka trafia pod opiekę Betty, kobiety, która była świadkiem całego zdarzenia. Bliscy Betty - mąż Richard i syn Max mieszkają w pobliskiej wsi, gdzie prowadzą warsztat samochodowy. Podczas rodzinnego obiadu mężczyźni ze zdumieniem i rezerwą przyjmują fakt, że Laura pomieszkuje w ich domu. Początkowa nieufność powoli ustępuje miejsca zrozumieniu i pewnej harmonii, kojarzącej się ze spokojnym życiem wśród bliskich. Wkrótce na jaw zaczynają wychodzić rodzinne sekrety, które nie tylko zmienią dynamikę relacji między bohaterami, ale też zmuszą Laurę do konfrontacji z własną stratą i bólem.

12 czerwca o 18:00 natomiast, odbędzie się już 5 edycja ogniska integracyjnego w Bażantarni. Tak jak w ubiegłych latach, DKF-owicze oraz sympatycy klubu spotykają się w wiacie Ania.

Więcej informacji oraz odnośniki do biletów znajdują się na stronie www.kino.swiatowid.elblag.pl