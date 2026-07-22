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Czarna mapa wakacji

 Elbląg,  
 fot. policja.maps.arcgis.com

Od początku wakacji na polskich drogach zginęło 109 osób. Powiat elbląski i województwo warmińsko-mazurskie na szczęście znajdują się poza czołówką tegorocznych, tragicznych statystyk. - W naszym regionie mamy dobre drogi, takie jak S7, gdzie odseparowanie kierunków jazdy eliminuje najgroźniejszy typ wypadków - zderzenia czołowe – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policyjna mapa śmiertelnych wypadków drogowych z każdym dniem zapełnia się kolejnymi punktami. Według danych opublikowanych 22 lipca przez Komendę Główną Policji od początku wakacji na polskich drogach doszło do 109 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Zginęło w nich: 41 kierowców aut, 20 pasażerów, 11 pieszych i 25 motocyklistów. Województwo warmińsko-mazurskie i powiat elbląski na szczęście znajdują się poza czołówką tegorocznych, tragicznych statystyk.

- W naszym regionie mamy dobre drogi, takie jak S7, gdzie odseparowanie kierunków jazdy eliminuje najgroźniejszy typ wypadków zderzenia czołowe – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

  Elbląg, W wypadku pod Pasłękiem zginęła pasażerka motocykla,
W wypadku pod Pasłękiem zginęła pasażerka motocykla, fot. KMP w Elblągu

W powiecie elbląskim w te wakacje doszło tylko to jednego wypadku śmiertelnego. 19 lipca na zjeździe na Nowy Grąd na trasie S7 kierujący motocyklem przewrócił się na łuku drogi. W wypadku zginęła 35-letnia pasażerka motocykla.

Łącznie od początku wakacji w województwie warmińsko-mazurskim doszło do sześciu wypadków ze skutkiem śmiertelnym, m.in. w nocy z poniedziałku 13 lipca na wtorek 14 lipca pod Szczytnem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-letni kierowca audi, który nie posiadał prawa jazdy, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym Volvo. Nastolatek zmarł w szpitalu, a wszyscy jego pasażerowie (w wieku 16-19 lat) byli pijani i uciekli z miejsca zdarzenia.

Aktualizowaną na bieżąco mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym znajdziecie w tym linku.

- Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze – apelują policjanci.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Ehh, nikt nie daje gwarancji, że się bezpiecznie dojedzie do celu, że się przeżyje... Smutne
  • Dodać jeszcze topielców samobójców zamordowanych zaginionych to będzie ego parę tysięcy! Wojny nie trzeba a nas coraz mniej.
  • : (
  • Czarne punkty czas usunąć bo bardziej rozpraszają i sprzyjają kolejne nieszczęścia. Za to sprawić by jezdnia była bezpieczna !
  • Każda tragedia jest bólem dla bliskiej osoby a pozostałe to już statystyka, nikt poważnie traktuje tych punktów za ostrzegawcze, przeciwnie mogą wpływać na psychikę negatywnie. Najgorsza jest tragedią osoby postronnej albo prawidłowo jeżdżącej bo mimo wszystko de.. na ulicach nie brakuje a posłowie popierający wcześniejsza prawo jazdy przyczyniają się do tych wypadków. Osoba młoda przed 20-tką nie powinna otrzymywać prawo jazdy, dla ich dobra bo ta czas szpanu, rodzice wysuszając szybko kupują szybką maszynę a potem płacz. Podobnie z wiekiem starszych ludzi, tu też jest wysokie ryzyka z uwagi na stan zdrowia, głuchota, ślepota i brak refleksji.
  • Właśnie pomału sprawiają że jest, na przykład montując odcinkowe pomiary prędkości.
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