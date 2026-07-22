Czarna mapa wakacji

Od początku wakacji na polskich drogach zginęło 109 osób. Powiat elbląski i województwo warmińsko-mazurskie na szczęście znajdują się poza czołówką tegorocznych, tragicznych statystyk. - W naszym regionie mamy dobre drogi, takie jak S7, gdzie odseparowanie kierunków jazdy eliminuje najgroźniejszy typ wypadków - zderzenia czołowe – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policyjna mapa śmiertelnych wypadków drogowych z każdym dniem zapełnia się kolejnymi punktami. Według danych opublikowanych 22 lipca przez Komendę Główną Policji od początku wakacji na polskich drogach doszło do 109 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Zginęło w nich: 41 kierowców aut, 20 pasażerów, 11 pieszych i 25 motocyklistów. Województwo warmińsko-mazurskie i powiat elbląski na szczęście znajdują się poza czołówką tegorocznych, tragicznych statystyk.

- W naszym regionie mamy dobre drogi, takie jak S7, gdzie odseparowanie kierunków jazdy eliminuje najgroźniejszy typ wypadków zderzenia czołowe – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

W wypadku pod Pasłękiem zginęła pasażerka motocykla, fot. KMP w Elblągu

W powiecie elbląskim w te wakacje doszło tylko to jednego wypadku śmiertelnego. 19 lipca na zjeździe na Nowy Grąd na trasie S7 kierujący motocyklem przewrócił się na łuku drogi. W wypadku zginęła 35-letnia pasażerka motocykla.

Łącznie od początku wakacji w województwie warmińsko-mazurskim doszło do sześciu wypadków ze skutkiem śmiertelnym, m.in. w nocy z poniedziałku 13 lipca na wtorek 14 lipca pod Szczytnem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-letni kierowca audi, który nie posiadał prawa jazdy, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym Volvo. Nastolatek zmarł w szpitalu, a wszyscy jego pasażerowie (w wieku 16-19 lat) byli pijani i uciekli z miejsca zdarzenia.

Aktualizowaną na bieżąco mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym znajdziecie w tym linku.