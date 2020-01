Miś Bamse i Supermiód w kinie Światowid

Od 24 stycznia do 6 lutego Kino Światowid zaprasza na animację "Miś Bamse i Supermiód". Nadchodzi kolejna przygoda dzielnego Misia i jego przyjaciół! Tym razem Bamsiemu zabrakło magicznego miodu, dzięki któremu może być najsilniejszym zwierzakiem w wiosce.

Jego przyjaciele wyruszają więc w niebezpieczną podróż, by odnaleźć sekretny składnik konieczny do wyprodukowania tej niezwykłej mikstury.

Tymczasem Lis Reinard opracowuje sprytny plan, aby zająć miejsce Bamsiego jako bohatera. Jak Bamse poradzi sobie bez magicznego miodu? Czy jego przyjaciele zdążą wrócić z wyprawy zanim będzie za późno? Podczas tej przygody Bamse nauczy się, że bohaterstwo jest możliwe nawet bez magii bo wystarczy pozostać sobą i być gotowym, by nieść pomoc wszystkim mieszkańcom wioski.

Reżyseria: Christian Ryltenius

Produkcja: Szwecja 2018

Czas: 65 min

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.