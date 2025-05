 Mission: Impossible - The Final Reckoning w Kinie Światowid

Ósma część serii znanej na całym świecie. Tom Cruise ponownie wcieli się w rolę Ethana Hunta. „Mission: Impossible - The Final Reckoning” od 23 maja w Kinie Światowid.

Nasze życie jest sumą naszych wyborów. Tom Cruise powraca do jednej ze swoich popisowych ról, roli tajnego agenta Ethana Hunta, Cruise od lat dostarcza widzom dokładnie tego, czego oczekują: humoru, akcji, wielu zaskoczeń oraz niesamowitych wyczynów kaskaderskich. Dzięki siedmiu częściom w ciągu 29 lat serii Mission: Impossible, postać Ethana Hunta zasłużyła na swoje miejsce jako jedna z najbardziej charakterystycznych kreacji Cruise'a.

Reżyser: Christopher McQuarrie

Produkcja: USA 2025

Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Tramell Tillman, Shea Whigham

Czas: 171 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.