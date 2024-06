Młodzieżowe grupy teatralne ŁORK-SZOP kolejny raz pokażą spektakle podsumowujące!

Opowieść o odwadze, lojalności i determinacji w świecie pełnym magii i konfliktów. Przyjaźń i wojna, siła i zagrożenie. Spektakl „Ciri” na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego przedstawią: Dominika Andrearczyk, Maria Bożym, Ewa Klimko, Dominika Konczewska, Natalia Lewandowska, Aniela Micota, Amelia Narwojsz, Antonina Olechnowicz, Ola Pudlik, Ola Szelska, Ania Smoleń, Dominika Szakiewicz, Nina Wolska, Lena Ziętek, Igor Dziemidowicz, Leon Juniewicz, Aleksander Kamiński, Stanisław Nalazek, Jan Świdnicki. Opieka, scenariusz, reżyseria: Krzysztof Żabka.

Love means never having to say you’re sorry… “Love Story”

Jeden z najbardziej romantycznych filmów, jaki kiedykolwiek powstał. Płynąca prosto z serca opowieść o miłości na całe życie. Młoda para, która na przekór społecznym i rodzinnym barierom pobiera się i ostatecznie stawia czoła problemowi największemu ze wszystkich…Na podstawie scenariusza do filmu „Love Story” powstała historia o miłości… spektakl „Jenny”, który przedstawią: Wiktoria Peplińska, Marika Kuriata, Natalia Borawska, Natalia Aleksandrowicz, Natalia Wagasewicz, Paula Banasik, Ines Banasik, Milena Trochimczuk, Magda Józefowicz, Martyna Krygier, Natalia Miłosz, Wiktor Osiński, Maciej Spryszyński. Opieka, scenariusz, reżyseria: Krzysztof Żabka.

Spektakle pokazywane będą jeden po drugim, bez przerwy. Prosimy o uszanowanie pracy młodych aktorów, wyłączenie telefonów i pozostanie na widowni do końca wydarzenia. Po spektaklach nastąpią podziękowania i wręczenia dyplomów.

Poniedziałek 17 czerwca, godzina 18:00, Duża Scena, wstęp wolny