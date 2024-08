 Mnich i karabin w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „Mnich i karabin”. Seans odbędzie się w czwartek 22 sierpnia o 19.

Nowy film twórcy nominowanej do Oscara „Lunany. Szkoły na końcu świata” (2019) Pawo Choyninga Dorjiego to zabawna i wzruszająca opowieść z kryminalnym twistem. Reżyser w tej buddyjskiej przypowieści pokazuje, że kluczem do zmian jest zrozumienie przeszłości. Tłem historii opowiedzianej w filmie są zapierające dech w piersiach Himalaje.

Rok 2006 to moment zwrotny w historii Królestwa Bhutanu. Wraz z abdykacją króla rozpoczęła się droga tego niewielkiego kraju nie tylko w stronę modernizacji, ale i tego, by stać się najmłodszą demokracją świata. Jednym z fundamentów tego ustroju są wybory powszechne, które nigdy wcześniej nie miały tu miejsca. W tym celu urzędnicy postanawiają zorganizować próbne wybory, które mają pokazać, z jak wielkim wyzwaniem będą w niedalekiej przyszłości się mierzyć.

Reżyseria: Pawo Choyning Dorji

Obsada: Harry Einhorn, Tandin Phubz, Tandin Wangchuk

Produkcja: Bhutan, Francja, USA, Tajwan 2023

Czas: 107 min