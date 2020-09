„Mulan” w Multikinie

11 września w kinach sieci Multikino premię będzie miał wyczekiwany film familijny Disneya „Mulan”, który jest aktorskim remakiem animowanej produkcji z 1998 roku o tym samym tytule.

„Mulan" to produkcja, która powstała z myślą o kinach. Zapierające dech w piersiach krajobrazy i sceny walki na wielkim ekranie zrobią na widzach olbrzymie wrażenie. W tej produkcji kobieta o imieniu Hua Mulan przebrana za mężczyznę zaciąga się do cesarskiej armii, aby pomóc swojemu schorowanemu ojcu. Aktorska wersja „Mulan” nie jest kopią animacji sprzed 20 lat. Reżyserka filmu powróciła do starej produkcji i dostosowała ją do tego, czego oczekują współcześni widzowie.

