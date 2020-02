Multikino zaprasza na Nocny Maraton Filmowy

NMF: Maraton Antywalentynki - Antybohaterowie to specjalna coroczna tradycja wszystkich widzów, kochających kino mocnych wrażeń. W kontrze do przesłodzonych, różowych Walentynkach przychodzi u nas czas na celebrowanie przekornego antyświęta.

Tej nocy będzie można zobaczyć fenomenalnego i wielokrotnie nagradzanego „Jokera”, brawurowe „Ptaki Nocy ( i fantastyczną emancypacja pewnej Harley Quinn )” oraz szalony „Legion Samobójców”.

Podczas Maratony Antywalentynki versus Antybohaterowie zostaną zaprezentowane trzy nietuzinkowe filmy:

- Joker

- Ptaki Nocy

- Legion Samobójców.

Godzina rozpoczęcia:

Rozpoczęcie o 22:00

Rezerwacja i przedsprzedaż biletów:

- brak możliwości rezerwacji biletów,

- bilety w przedsprzedaży można kupić w kinie oraz przez internet na stronie Multikina,

- przedsprzedaż rozpocznie się najpóźniej 31 stycznia.

Opisy filmów:

PTAKI NOCY (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)

USA 2020, 92 minut

reżyseria

Cathy Yan

scenariusz

Christina Hodson

gatunek

Akcja / Sci-Fi

produkcja

USA

A znacie to o policjantce, kanarku, wariatce i mafijnej księżniczce? "Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" to pokręcona historia, opowiadana przez samą Harley w stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć. Kiedy najbardziej narcystyczny z bandziorów Gotham, Roman Sionis, i jego oddana prawa ręka Zsasz biorą na cel niejaką Cass, w poszukiwania dziewczyny angażuje się całe miasto. Nieprawdopodobny zbieg okoliczności krzyżuje drogi Harley, Łowczyni, Czarnego Kanarka i Renee Montoyi. Cztery diametralnie różniące się kobiety nie mają wyjścia. Muszą współpracować, żeby pokonać Romana.

JOKER

USA 2019, 102 minuty

reżyseria

Todd Phillips

scenariusz

Todd Phillips / Scott Silver

gatunek

Dramat / Kryminał

produkcja

Kanada / USA

Historia jednego z cieszących się najgorszą sławą superprzestępców uniwersum DC — Jokera. Przedstawiony przez Phillipsa obraz śledzi losy kultowego czarnego charakteru, człowieka zepchniętego na margines. To nie tylko kontrowersyjne studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście.

LEGION SAMOBÓJCÓW

Kanada, USA 2016, 123 minuty

reżyseria

David Ayer

scenariusz

David Ayer

gatunek

Akcja / Sci-Fi

produkcja

Kanada / USA

Jak dobrze być złym… Zebrać drużynę złożoną z najbardziej niebezpiecznych pojmanych superprzestępców. Następnie przekazać im najpotężniejszą broń, jaką dysponuje rząd. Wreszcie wysłać ich na misję, której celem jest pokonanie tajemniczego, nieprzeniknionego bytu. Amanda Waller, oficer amerykańskiego wywiadu, doszła do wniosku, że do takiego zadania nada się jedynie zbieranina łotrów, którzy nie mają absolutnie nic do stracenia. Co zrobi Legion Samobójców, gdy jego członkowie zorientują się, że nie zostali wybrani dlatego, iż mają szansę wygrać, ale dlatego, że nikt nie będzie ich żałował, gdy poniosą klęskę? Czy dadzą z siebie wszystko, choćby mieli zginąć, czy będą walczyć o własne przetrwanie?

