Najnowsza animacja studia Warner Bros. Komedia dla najmłodszych widzów inspirowana kulturą i historią starożytnego Egiptu. Zabawna historia z przygodą w tle. „Mumie” w Kinie Światowid od 20 stycznia.

W Egipcie, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie wolności, a Thut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki. Thut będzie musiał ożenić się z Nefer już za siedem dni. Musi też przynieść na ślub starożytny pierścień, który wręczył mu sam faraon. Tymczasem na powierzchni ziemi lord Silvester Carnaby przeprowadza ekspedycję archeologiczną, w trakcie której po raz pierwszy znajduje coś znaczącego – egipski grobowiec. Tam, wśród kilkunastu artefaktów, natrafia na pierścień ślubny. To jego szansa na zapisanie się w historii i zrealizowanie marzeń. Lord nie bierze jednak pod uwagę tego, że pierścień ma już właściciela... Kiedy Thut przekonuje się, że jego pierścień skradziono, nie ma wyjścia. Musi przedostać do świata ludzi i spenetrować współczesny Londyn. Towarzyszy mu młodszy brat Sekhem, ośmioletni chłopiec, pragnący odbudowania pozycji Thuta jako bohatera wyścigów, oraz Croc, mały krokodyl i pupil Sekhema. Przyłącza się do nich również Nefer, która korzysta z okazji, żeby uciec przed małżeństwem i podążać za marzeniami. Trzy mumie będą musiały wspólnie przemierzać współczesny Londyn, odzyskać ukradziony przez lorda Silvestra Carnaby’ego pierścień oraz – a tego nie uwzględniały plany ani Thuta, ani Nefer – polubić się.

Film, który bawi i uczy. Rozrywka nie tylko dla dzieci. „Mumie” od 20 stycznia w Kinie Światowid.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl