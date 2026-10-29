Muzyczne Krainy: Wyrusz z nami w magiczną podróż podczas 6. Festiwalu Filmów Familijnych w Elblągu

Gotowi na niesamowitą muzyczną przygodę? W ramach 6. edycji Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid zapraszamy na „Muzyczne Krainy” - jedyny w swoim rodzaju, interaktywny koncert, który porwie do zabawy całą widownię i udowodni, że muzyka na żywo ma ogromną moc!

Zapomnijcie o zwykłym siedzeniu w fotelach. Tym razem to Wy jesteście częścią widowiska! W podróż po najpiękniejszych bajkach i filmach zabierze nas wyjątkowe trio: fortepian, skrzypce i trąbka.

Podczas koncertu nie tylko posłuchamy muzyki, ale wspólnie ją stworzymy. Aby odkryć i odblokować kolejne tytułowe krainy, młodzi widzowie będą musieli połączyć siły i sprostać wesołym muzycznym konkurencjom. Poprzez zagadki, klaskanie i wspólne zadania, dzieci w naturalny sposób odkryją tajemnice muzyki - dowiedzą się w praktyce, czym tak naprawdę jest rytm i melodia.

Na drodze naszej muzycznej wyprawy usłyszymy ukochane przez wszystkie dzieci przeboje Disneya oraz hity ze znanych animacji i gier. Usłyszą Państwo między innymi utwory z bajek takich jak:

- „Kraina Lodu”

- „Nie mówimy o Brunie”

- „Król Lew”

- „Super Mario”

- „Piękna i Bestia

- Pocahontas - “Kolorowy wiatr”

- “Pszczółka Maja”

„Muzyczne Krainy” to rodzinny format, który wciąga do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak i rodziców. Podejmijcie muzyczne wyzwanie i stwórzmy razem najgłośniejszy i najweselszy koncert całego festiwalu!

Koncert muzyki bajkowej MUZYCZNE KRAINY 6.12.2026 godz. 15.00

Cena biletu: 30 zł normalny, 20 zł ulgowy

Bilety można kupić online: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie CSE „Światowid” w Elblągu

6. Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.