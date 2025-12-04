 "Mysz-masz na Święta" w Kinie Światowid

Pełna humoru, sprytu i figlarnych sztuczek opowieść o tym, kto naprawdę rządzi w domu. „Mysz-masz Święta” od 5 grudnia w Kinie Światowid.

Rodzina myszek cieszy się na kolejne Boże Narodzenie w swoim przytulnym domku na wsi. Jednak wszystko się zmienia, gdy nagle pojawiają się nieproszeni goście – hałaśliwi ludzie – z bagażami, kolorowymi dekoracjami i marzeniem o spokojnych Świętach poza miastem. Zdeterminowane myszki nie oddadzą swojego miejsca bez walki! Rozpoczynają pełną humoru, sprytu i figlarnych sztuczek bitwę o dom. Ten zabawny i pełen akcji rodzinny film sprawi, że będziecie kibicować psotnym „szkodnikom” do samego końca!

Reżyser: Henrik Martin Dahlsbakken

Produkcja: Norwegia 2025

Czas: 80 min

Bilety można nabyć

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.