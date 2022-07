„Na chwilę, na zawsze” w Kino Bambino

Kino Światowid zaprasza na lipcową odsłonę cyklu Kino Bambino. Na wszystkich rodziców czeka rewelacyjna produkcja "Na chwilę, na zawsze" z bardzo dobrą grą aktorską oraz autorskimi piosenkami Pawła Domagały. Projekcja 27 lipca o 10.

Kino Bambino wychodzi na przeciw klientom, którzy często rezygnowali z projekcji na rzecz opieki nad dzieckiem. Od stycznia nie muszą już tego robić. Na specjalnych pokazach stworzymy komfortowe warunki:

przygaszone światło,

ściszony dźwięk

miejsce na wózek

akcesoria dla najmłodszych.

Ważne! Podczas trwania seansu dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów!

Pola (Martyna Byczkowska) jest u szczytu popularności – w wieku zaledwie 22 lat wypełnia sale na swoich koncertach i odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich występów, dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec (Ireneusz Czop), a zarazem menadżer gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka zostaje zmuszona do pracy społecznej. Wkrótce poznaje tam Borysa (Paweł Domagała) – charyzmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod pracy. On również był kiedyś popularnym muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej sławy. Mimo początkowej nieufności, para zbliża się do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Niestety na drodze rodzącego się uczucia stają skrywane tajemnice z przeszłości Borysa i wisząca na włosku kariera Poli. Czy dla dwójki osób, które tak wiele dzieli, jest szansa na szczęście i prawdziwą miłość?

Reżyseria: Piotr Trzaskalski

Produkcja: Polska

Obsada: Paweł Domagała, Martyna Byczkowska, Olaf Lubaszenko, Kinga Preis, Ireneusz Czop

Czas: 105 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl