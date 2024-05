Na dużym ekranie o elbląskim muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu obchodzi w tym roku swoje 70-te urodziny. Ale jego historia sięga roku 1864 roku, kiedy to magistrat elbląski i jego nadburmistrz Theodor Burscher podjęli decyzję o utworzeniu Miejskich Zbiorów Sztuki i Starożytności z myślą, że będzie to zalążek przyszłego Muzeum Miejskiego.

Było to trzecie muzeum miejskie w prowincji pruskiej oraz czternaste w całych ówczesnych Niemczech. Mieściło się w ratuszu i początkowo prezentowało kolekcję monet, modeli, dawnej broni oraz rozmaitych precjozów – razem 128 obiektów. Dwa lata później zbiory te powiększono o bogatą kolekcję elbląskiego kupca i miłośnika historii Johanna Jacoba Conventa.

W ratuszu, również po jego przebudowie, muzeum mieściło się przez 60 lat. Czynne było zaledwie przez dwie godziny w miesiącu - w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, ale można było umówić się na jego grupowe zwiedzanie również w innym terminie. Nie zatrudniało pracowników, funkcje kierownika i kustosza aż do 1938 r. przypisane były kolejnym przewodniczącym Elbląskiego Towarzystwa Starożytności. W roku 1924 muzeum wprowadziło się do własnej siedziby. Była to zabytkowa kamienica przy ul. Św. Ducha 4, a w latach następnych jeszcze dwie sąsiednie. Pod tym adresem działało do końca stycznia 1945 roku, gdy do Elbląga zawitała wojna.

W przedwojennym Elblągu działało też prowadzone przez Towarzystwo Krzewienia Turystyki w Elblągu i Okolicy Muzeum Krajoznawcze. Znajdowało się w nieistniejącej dziś kamienicy na roku ulic Garbary i Przymurze. W 10 salach prezentowano tu m.in. tradycyjne wnętrza kamienicy mieszczańskiej, czy domu żuławskiego, a także stroje regionalne i narzędzia pracy.

Podczas seansu wyświetlone zostaną filmy i kroniki pokazujące zarówno przedwojenne jak i obecne muzeum. Na seans pt. „70-te urodziny Muzeum miasta Elbląga” zapraszamy w środę, 8 maja o godz. 18 do Kina Światowid. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i telewizja TRUSO.TV, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu i stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Wstęp wolny.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym cyklu.