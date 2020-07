Od 10 do 23 lipca Kino Światowid zaprasza na film "Na topie". W rolach głównych wystąpią Dakota Johnson i Tracee Ellis Ross, które stworzą niezapomniany, pełen energii kobiecy duet.

Znajdujemy się w olśniewającym świecie sceny muzycznej Los Angeles, gdzie błyszczy wspaniała Grace Davis (Tracee Ellis Ross), gwiazda, której talent (i ego) osiągnęły szczyty. Maggie (Dakota Johnson) to przepracowana osobista asystentka Grace, która nie porzuciła jednak dziecięcego marzenia o produkowaniu muzyki. Sprawy nabierają tempa, gdy wieloletni menedżer Grace (Ice Cube) przedstawia piosenkarce wybór, który może zmienić bieg jej kariery, a Grace musi podjąć decyzję, która może wpłynąć na jej dalsze życie. Główne bohaterki czeka seria trudnych do przewidzenia wydarzeń, na które nawet doskonała asystentka nie byłaby się w stanie przygotować. Z pewnością wszystko się zmieni.



Reżyseria: Nisha Ganatra

Obsada: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Ice Cube

Produkcja: USA 2020

Czas: 113 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.