Naga broń w kinie Światowid 

Reboot serii z Liamem Neesonem w roli głównej. „Naga broń” od 1 sierpnia w Kinie Światowid.

Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności… aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca.

Reżyser: Akiva Schaffer

Produkcja: USA 2025

Obsada: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter, Kevin Durand

Czas: 85 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.