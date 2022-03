"Najgorszy człowiek na świecie" w Kinie "Światowid"

Nominowana do Oscara w dwóch kategoriach (Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepszy Scenariusz Oryginalny) figlarna, zabawna i nieprzewidywalna historia miłosna. Opowieść o Julie, która u progu trzydziestych urodzin stara się poukładać swoje skomplikowane życie uczuciowe to jeden z najlepszych filmów roku w zestawieniach takich redakcji jak Vanity Fair, Time, IndieWire, Variety, The Guardian oraz Sight and Sound. Prawdziwym olśnieniem sezonu jest gwiazda filmu Joachima Triera, Renate Reinsve, która za swoją rolę otrzymała Złotą Palmę dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes oraz nominację do Satellite Awards i Europejskiej Nagrody Filmowej. Gramy od 11 do 24 marca.

Julie wkrótce kończy trzydzieści lat i jest pełna życiowej energii, ale ma też pełno życiowych rozterek. Jest szczęśliwa z Akselem, utalentowanym i odnoszącym sukcesy zawodowe rysownikiem, ale ich spojrzenie na wspólną przyszłość nieco się różni. Kiedy na przypadkowej imprezie Julie poznaje Eivinda i spędza z nim całą noc, zaczyna zastanawiać się, czy ten młodszy od niej, pewny siebie i odrobinę szalony chłopak nie jest właśnie tym, czego potrzebuje w życiu. Reżyseria: Joachim Trier Produkcja: Norwegia Obsada: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum Czas: 128 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid