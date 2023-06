„Najlepsze urodziny królika Karola” w Kinie Światowid

Przepiękna animacja dedykowana najmłodszym widzom. Opowieść o relacjach rodzinnych, emocjach i priorytetach w życiu każdego człowieka. „Najlepsze urodziny królika Karola” już od 9 czerwca w Kinie Światowid.

Spotkanie z przyjaciółmi, łowienie ryb z tatą i jedzenie tortu marchewkowego – to wszystko planował Królik Karol w swój wielki dzień. W końcu piąte urodziny obchodzi się raz w życiu! Rodzice nie poświęcają mu jednak tyle uwagi, co kiedyś, odkąd na świat przyszła jego młodsza siostra. Gdy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń mama i tata muszą go opuścić, postanawia uczcić święto po swojemu. Wyprawa u boku przyjaciółki Moniki i jej wesoło merdającego ogonem psa przeradza się w wielką przygodę, podczas której spotkają w lesie żaby, ślimaka i lisa o niekoniecznie dobrych zamiarach. Podczas wędrówki Karol zrozumie, kim są przyjaciele i rodzina – to będą jego najlepsze urodziny!

Animowana opowieść o małym króliku, który świętuje swoje 5 urodziny. „Najlepsze urodziny królika Karola” od 9 czerwca w Kinie Światowid.

