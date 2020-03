Naprzód premierowo w kinie Światowid

Od 6 do 19 marca Kino Światowid zaprasza na animację prosto ze studia Disney/Pixar - "Naprzód".

Janko i Bogdan, dwóch nastoletnich braci elfów postanawia zbadać, czy magia wciąż istnieje. Chłopcy otrzymują na 16. urodziny Janka zaklęcie, dzięki któremu będą mogli przywołać do życia swojego nieżyjącego tatę. Uda się im to jednak tylko połowicznie… Bracia mają 24 godziny, aby odnaleźć drugie pół ojca! Aby zaklęcie zadziałało w pełni będą musieli odszukać mapę Mantykory, legendarnej, nieustraszonej wojowniczki.



Reżyseria: Dan Scanlon

Produkcja: USA 2020

Czas: 102 min



Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.