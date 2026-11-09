Nasza rewolucja w Kinie Światowid

Historia miłości silniejszej niż strach, represje i polityczna przemoc. „Nasza rewolucja” od 11 listopada w Kinie Światowid.

On – żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona – odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani i przekonani, że razem mogą zmieniać świat – Jacek i Grażyna Kuroniowie. Rezygnują z prywatności, by oddać życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się "kwaterą główną" opozycji; miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko w imię lepszego jutra. Ale wielka idea oznacza też ogromną cenę: chwile intensywnej intymności przeplatają się z latami rozłąki, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego zmusza małżonków do podejmowania decyzji, których nikt nie chciałby podejmować. Czy w tak potwornie trudnych czasach miłość może zwyciężyć?

Reżyser: Piotr Domalewski

Produkcja: Polska 2026

Obsada: Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, Jacek Koman

Czas: 125 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.