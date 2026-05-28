 Niesamowita historia Mumbo Jumbo w Kinie Światowid

Pełna humoru, muzyki i wzruszeń animacja dla całej rodziny – opowieść o akceptacji, przyjaźni i odwadze, która poruszy zarówno młodszych, jak i starszych widzów. „Niesamowita historia Mumbo Jumbo” od 29 maja w Kinie Światowid.

Malutki słonik Mumbo Jumbo magicznie urósł do gigantycznych rozmiarów. Teraz musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć Babę Jagę, która ma moce pozwalające na przywrócenie jego poprzednich rozmiarów. To pełna przygód wyprawa, która może sprawić, że Mumbo Jumbo znów stanie się mały, ale w środku pozostanie wielki.

Reżyser: Karsten Kiilerich

Produkcja: Dania 2026

Czas: 82 min

