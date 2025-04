30 kwietnia o godzinie 18:00 w ramach wydarzenia Kino bez barier odbędzie się specjalny pokaz filmu „Niesamowita przygoda skarpetek".

Drugiego dnia „Kina bez barier", 30 kwietnia o godzinie 18:00, Kino Światowid zaprasza na film „Niesamowita przygoda skarpetek". To ciepła, pełna zabawy i przygód opowieść, skierowana głównie do dzieci, ale z pewnością dostarczy radości również dorosłym. Film przenosi widzów do fantastycznego świata, w którym codzienne przedmioty, takie jak skarpetki, mają swoje własne życie i tajemnice. Seans, przyjazny sensorycznie, stanowi wyjątkową okazję dla osób wrażliwych na bodźce, by cieszyć się filmem w spokojnym i stonowanym środowisku. Dzięki wyciszonemu dźwiękowi, delikatnemu oświetleniu i braku reklam, film staje się idealny dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz innych osób potrzebujących bardziej zrównoważonych warunków do odbioru.