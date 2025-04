 Niesamowite przygody skarpetek w Kinie Światowid

Animowany serial dla dzieci na podstawie bestsellerowych książek Justyny Bednarek i Daniela de Latour. Każdy odcinek przedstawia perypetie różnych skarpetek w historiach pełnych abstrakcyjnego humoru i nietypowych przygód. „Niesamowite przygody skarpetek” od 25 kwietnia w Kinie Światowid.

Nie każda zgubiona skarpetka wpada pod łóżko lub kanapę. Niektóre prowadzą zaskakujące życie – podróżują w czasie, trafiają na biegun północny albo nawet do Hollywood. Ich niesamowite przygody są pełne wrażeń i dobrego humoru! Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje z tymi wszystkimi zaginionymi skarpetkami? Każdy z nas miał to doświadczenie – wrzucamy parę skarpetek do szuflady, szafy czy też do kosza na pranie i później wyjmujemy… tylko jedną skarpetkę! Gdzie one znikają? Może skrycie marzą o bardziej fascynującym życiu niż służenie naszym stopom? Być może chciałyby zostać gwiazdami filmowymi lub politykami? A może, wpadając w kąt naszego pokoju, przenoszą się w czasie do prehistorii? Gdziekolwiek trafiają, ich przygody na pewno są przepełnione dobrą zabawą!

W tym secie dowiecie się:

O skarpetce, która została mysią mamą

O skarpetce, która rozśmieszyła córkę Sułtana

O skarpetce, która trafiła do prehistorii

O skarpetce, która znalazła wiosnę

O skarpetce, która została duchem

O skarpetce, która została prezydentką

Reżyser: Małgorzata Bosek-Serafińska, Dorota Cieśla, Jolanta Dudzińska, Mateusz Kmieć, Grzegorz Koncewicz, Małgorzata Mianowska

Produkcja: Polska, Portugalia 2025

Czas: 55 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.