Przejmująca opowieść o rodzinnym dramacie, wielkich marzeniach i życiowych rozterkach. „Niezwykły chłopak” od 8 maja w Kinie Światowid.

Po nagłej śmierci matki, dziewięcioletni Wolfgang, wyjątkowo uzdolniony chłopiec z IQ 152 i cechami ze spektrum autyzmu, zostaje zmuszony do zamieszkania z ojcem, Carlesem, którego nigdy wcześniej nie widział. Wolfgang, uporządkowany i dążący do doskonałości, nie potrafi znieść chaotycznego stylu życia ojca, którego uważa za prymitywa. Chłopiec marzy o jednym - uciec do Paryża i tak jak jego matka, dostać się do prestiżowej Akademii Muzycznej Grimalda, a dalej zostać najlepszym pianistą na świecie. Kiedy Carles odkrywa jego plan, musi podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu: zrealizować własne marzenie o karierze aktorskiej czy poświęcić się, by stać się ojcem, jakiego Wolfgang naprawdę potrzebuje.

Reżyseria: Javier Ruiz Caldera

Produkcja: Hiszpania 2025

Obsada: Jordi Catalán, Miki Esparbé, Anna Castillo

Czas: 110 min

