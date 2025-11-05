Noc w zoo w kinie Światowid

Zabawna komedia, która zaskoczy Was błyskotliwym humorem i niespodziewanymi zwrotami akcji! Poznajcie ekipę zakręconych zwierzaków, która zrobi wszystko, by uratować swoje zoo! „Noc w zoo” od 7 listopada w Kinie Światowid.

Kolejny dzień w miejskim zoo dobiega końca. Zwierzęta smacznie śpią, gdy z nieba spada… meteoryt. Bum! I robi się naprawdę dziwnie. Część zwierzaków zamienia się w neonowe, żelkowate stwory o bardzo podejrzanych właściwościach, a całe zoo ogarnia totalny chaos. Do akcji wkracza duet, który do tej pory wolał omijać się szerokim łukiem: bystra wilczyca Gracie i przypakowany, lekko nadęty puma Dan, którzy w obliczu zbliżającej się katastrofy nie mają innego wyjścia, jak połączyć siły i razem znaleźć wyjście z tarapatów. Dołączają do nich zadziorna kapibara Frida, sprytny pawian Felix, wiecznie zestresowany struś Ash, przemądrzały lemur-kinofil Xavier oraz uroczy, acz ślamazarny hipcio karłowaty, który próbuje za tym wszystkim nadążyć. Razem tworzą nieco szaloną i totalnie nieprzewidywalną ekipę ratunkową.

Reżyser: Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro

Produkcja: Kanada, Belgia, Francja 2024

Czas: 98 min