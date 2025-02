Kontynuacja współpracy Focus Features z Eggersem po premierze epickiego filmu z 2022r. „Wiking”. „Nosferatu” od 21 lutego w Kinie Światowid.

Eggers pełni funkcję producenta Nosferatu wraz z Chrisem Columbusem, Eleanor Columbus, Jeffem Robinovem i Johnem Grahamem. Zuchwałe kino Roberta Eggersa jest zawsze prezentem dla fanów i z pewnością zapowiada się wyjątkowe widowisko. Gotycka opowieść o obsesji nawiedzonej, młodej kobiety a przerażającym, zauroczonym nią wampirem.

Reżyser: Robert Eggers

Produkcja: USA, Czechy 2024

Obsada: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Willem Dafoe

Czas: 132 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.