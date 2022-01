W Kinie Światowid rusza kolejny cykl dla dzieci i rodziców. Pierwsza odsłona już w najbliższy piątek, 28 stycznia o 16:00.

"Mamo, tato idziemy do kina" to wydarzenie skierowane do rodziców i dzieci, którzy chcieliby przyjść do kina, ale niekoniecznie na te same tytuły. Projekcje startują o tej samej porze - jeden film dla dzieci, drugi dla dorosłych. Dodatkowo najmłodsi widzowie mają warsztaty filmowe oraz zapewnioną opiekę na czas seansu. Bilet kosztuje 15 zł/osoba (warunkiem ceny jest zakup biletów na seans dla dorosłych i dla dzieci).

Podczas najbliższego spotkania 28 stycznia, będzie można zobaczyć następujące filmy: dla rodziców - "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", dla dzieci "Martin i magiczny las". Przed seansem dla młodszych widzów odbędzie krótka prelekcja o rodzajach filmów.

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

Siła przyjaźni, chwile wzruszenia i szalone przygody uwielbianych przez widzów bohaterów. Jak potoczyły się ich losy? Co nastąpiło po przysłowiowym „żyli długo i szczęśliwie”? W kolejnej odsłonie komedii o męskich „słabościach” Ricky walczy z twórczym kryzysem, Jarosław z atakami paniki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan próbuje zapanować nad złością, a Kordian poskładać złamane serce. Tylko Tomek, jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. I w końcu wpada przez to w kłopoty. W wir szaleństw facetów, poza znanymi z poprzedniej części Basią i Zosią, wciągnięta zostanie również zupełnie nowa bohaterka – tajemnicza Pestka.

reżyseria: Sylwester Jakimow | produkcja: Polska 2021 |obsada: Alicja Bachleda Curuś, Mikołaj Roznerski, Zbigniew Zamachowski, Maciej Zakościelny, Piotr Głowacki, Leszek Lichota oraz Karolina Bruchnicka | czas: 95 min

"Martin i magiczne drzewo"

Trzy tygodnie w lesie, bez telefonu, internetu i wygodnego łóżka – dla Martina to nie brzmi jak wymarzony plan na wakacyjny wyjazd. Kiedy chłopiec zostaje wysłany na letni obóz przetrwania w leśnej głuszy, nie kryje swojego niezadowolenia. Nie interesują go wędrówki, strzelanie z łuku, poznawanie roślin, gimnastyka o świcie i wieczory przy ognisku. Pewnej nocy Martin wybiera się na samotną wyprawę i próbuje nawet uciec z obozu, ale okazuje się, że las i jego tajemniczy mieszkańcy nie chcą mu na to pozwolić… Drzewa potrzebują pomocy, bo chciwi inwestorzy chcą zmienić okoliczny teren w kopalnię rzadkich minerałów. Im bardziej chłopiec zaczyna poznawać ten magiczny świat przyrody, tym większym staje się jego sprzymierzeńcem. Czy uda mu się ocalić skarb skrywany w magicznym lesie?

reżyseria: Petr Oukropec | produkcja: Czechy, Niemcy, Słowacja 2021 | obsada: Tomas Bambusek, Sebastian Pothe, Josefina Krycnerova, Tobias Rimsky, Vaclaw Hubka, Kristina Bokova | czas: 80 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.p