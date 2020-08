Kiedy zmiany klimatyczne nie są fantastyczne – czas na wielką przygodę, która ocali zwierzaki i przywróci równowagę w przyrodzie! Zabawna animacja dla całej rodziny z dynamiczną akcją, ale również z wielkim przesłaniem. "O czym marzą zwierzęta" w Kinie Światowid od 21 sierpnia do 3 września.

W odległym zakątku Ziemi, z dala od oczu ciekawskich ludzi, leży Sanktuarium. To miejsce, gdzie zagrożone gatunki zwierząt znajdują schronienie, a źródłem szczęścia i dobrobytu jest magiczne drzewo, które spełnia życzenia. W krainie tej mieszka mała oposica Klara, której największym marzeniem jest zobaczyć śnieg, lepić bałwany i rzucać się śnieżkami z przyjaciółmi. Kiedy nadchodzi dzień, w którym mieszkańcy Sanktuarium zbierają się pod konarami magicznego drzewa, Klara zrywa ostatni liść i wypowiada na głos swe mroźne pragnienie. Niestety, w efekcie niefortunnej zachcianki cała sekretna kraina zostaje zamrożona. Teraz Klara, wraz z siostrą Paulą i mądrym jaszczurem Yarrą, musi wyruszyć na długą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę, aby przywrócić dawny blask Sanktuarium. Czasu jest jednak niewiele, bowiem mieszkańcom krainy grozi wyginięcie, a nad światem zwierząt gromadzą się niepokojące ciemne chmury.

Reżyseria: Ricard Cussó

Produkcja: Australia 2019

Czas: 90 min

