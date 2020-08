"O czym marzą zwierzęta" w Letniej Małej Akademii FIlmowej

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu Letnia Mała Akademia Filmowa już w 26 sierpnia o godzinie 11. Tym razem oprócz warsztatów filmowego języka angielskiego dzieci obejrzą przygodową animację „O czym marzą zwierzęta”.

To już ostatnie spotkanie Letniej Akademii Filmowej. To czas podsumowania, ale przede wszystkim dobrej zabawy. Zwieńczeniem cyklu będą warsztaty języka angielskiego, których tematem przewodnim jest… „Dzień w kinie”. Oznacza to tyle, że dzieci dowiedzą się, jak wygląda praca w kinie, zwiedzą reżyserkę, zajrzą za ekran, a także nauczą się kupować bilety, pytać o aktualny repertuar.

Po zajęciach uczestnicy LMAF obejrzą animację „O czym marzą zwierzęta”. To historia małej oposicy Klary, której największym marzeniem jest zobaczyć śnieg, lepić bałwany i rzucać się śnieżkami z przyjaciółmi. Kiedy nadchodzi dzień, w którym mieszkańcy Sanktuarium (miejsca, gdzie zagrożone gatunki zwierząt znajdują schronienie), zbierają się pod konarami magicznego drzewa, Klara zrywa ostatni liść i wypowiada na głos swe mroźne pragnienie. Niestety, w efekcie niefortunnej zachcianki cała sekretna kraina zostaje zamrożona. Teraz Klara, wraz z siostrą Paulą i mądrym jaszczurem Yarrą, musi wyruszyć na długą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę, aby przywrócić dawny blask Sanktuarium. Czasu jest jednak niewiele, bowiem mieszkańcom krainy grozi wyginięcie, a nad światem zwierząt gromadzą się niepokojące ciemne chmury.

Cena za bilet: 30 zł

Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie: +48 55 611 20 56 lub mailowo: kino@swiatowid.elblag.pl

Więcej informacji na naszej stronie.