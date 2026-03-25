Oni Cię zabiją w Kinie Światowid
Nowy, komediowy horror od twórcy serii “To” – “Oni Cię zabiją” od 27 marca w Kinie Światowid.
Młoda kobieta podejmuje pracę jako gosposia w nowojorskim wieżowcu, nie zdając sobie sprawy z historii zaginięć związanych z tym budynkiem. Wkrótce odkrywa, że społeczność mieszkańców to sekta czcicieli szatana, którzy raz w miesiącu składają ofiary z ludzi. Bohaterka rozpoczyna desperacką walkę o przetrwanie.
Reżyser: Kirill Sokolov
Produkcja: USA, RPA 2026
Obsada: Zazie Beetz, Tom Felton, Patricia Arquette
Czas: 94 min
